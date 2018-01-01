Джессика Альба опубликовала трогательное фото с сыном

Младшему ребенку актрисы Джессики Альбы, сыну Хэйесу, исполнился месяц

На своей странице в Instagram голливудская актриса Джессика Альба опубликовала фото с новорожденным сыном. «Целые дни отдыхаем с моим Хэйесом. Смотрим «Грейс и Фрэнки», уже 4-й сезон. Не хочу, чтобы это кончалось», так подписала Джессика снимок. Напомним, что популярная голливудская актриса стала мамой в



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Актриса Джессика Альба

Младшему ребенку актрисы Джессики Альбы, сыну Хэйесу, исполнился месяц

На своей странице в Instagram голливудская актриса Джессика Альба опубликовала фото с новорожденным сыном.

«Целые дни отдыхаем с моим Хэйесом. Смотрим «Грейс и Фрэнки», уже 4-й сезон. Не хочу, чтобы это кончалось», так подписала Джессика снимок.

Напомним, что популярная голливудская актриса стала мамой в третий раз 31 декабря и сразу же поделилась с поклонниками на своей странице в соцсети этой радостной новостью.

Джессика Альба с сыном

Следом за Джессикой написал трогательный пост и супруг актрисы Кэш Уоррен:

«Хэйес Альба Уоррен, ты знаешь, как нужно отмечать Новый год. Ты появился на свет на несколько дней раньше, но от этого мы чувствуем себя еще счастливее. Твоя мама - самая сильная женщина из всех, кого я знаю... Ты такой счастливчик, ведь она есть у тебя. У тебя также есть две замечательные сестры, которые уже обожают тебя. В твой первый день жизни я обещаю, что буду любить тебя, лелеять и предоставлю все возможности для исполнения твоих мечтаний. Добро пожаловать в нашу семью, сладкий мальчик!»