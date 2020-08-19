  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы

    • Розсилка
    Принцесса Шарлотта - Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы
    Принцесса Шарлотта

    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы

    Кейт Миддлтон и принц Уильям придерживаются особых принципов воспитания своих детей — принцессы Шарлотты, принца Джорджа и малыша Луи. Герцоги стараются растить наследников скромными и не слишком их баловать, а также прививать любовь к благотворительной деятельности.

    Недавно родители сделали своей дочери необычный подарок. Они вручили ей игрушечное украшение, сообщает инсайдер в беседе с журналистами Us Weekly. По словам источника, у пятилетней наследницы герцогов Кембриджских начал появляться интерес к жизни королевских особ. И Кейт с Уильямом его поощряют — в разумных пределах, конечно.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы
    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы
    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы
    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы
    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы
    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы
    Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы

    Девочка полюбила сказки о принцессах и стала сравнивать себя с героинями этих историй. Шарлотта убеждена, что в реальной жизни ей тоже положено носить украшения и волшебной красоты платья. Дочь Кейт и Уильяма уже начала дефилировать по дому в роскошных нарядах, представляя себя королевой бала. «Шарлотта знает, что она принцесса, и ей это нравится. У нее есть игрушечная тиара, которую она любит носить», — цитирует слова инсайдера тот же портал.

    Кейт хочет, чтобы наследница развивала свой собственный вкус. Она наблюдает за тем, какие наряды выбирает девочка, и иногда дает ей подсказки, но последнее слово всегда остается за юной модницей.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

     Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве

     

    Кейт Миддлтон Принц Уильям родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ