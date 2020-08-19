Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы



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Принцесса Шарлотта

Правнучка Елизаветы II начала носить тиару, чтобы привыкнуть к роли принцессы

Кейт Миддлтон и принц Уильям придерживаются особых принципов воспитания своих детей — принцессы Шарлотты, принца Джорджа и малыша Луи. Герцоги стараются растить наследников скромными и не слишком их баловать, а также прививать любовь к благотворительной деятельности.

Недавно родители сделали своей дочери необычный подарок. Они вручили ей игрушечное украшение, сообщает инсайдер в беседе с журналистами Us Weekly. По словам источника, у пятилетней наследницы герцогов Кембриджских начал появляться интерес к жизни королевских особ. И Кейт с Уильямом его поощряют — в разумных пределах, конечно.

Девочка полюбила сказки о принцессах и стала сравнивать себя с героинями этих историй. Шарлотта убеждена, что в реальной жизни ей тоже положено носить украшения и волшебной красоты платья. Дочь Кейт и Уильяма уже начала дефилировать по дому в роскошных нарядах, представляя себя королевой бала. «Шарлотта знает, что она принцесса, и ей это нравится. У нее есть игрушечная тиара, которую она любит носить», — цитирует слова инсайдера тот же портал.

Кейт хочет, чтобы наследница развивала свой собственный вкус. Она наблюдает за тем, какие наряды выбирает девочка, и иногда дает ей подсказки, но последнее слово всегда остается за юной модницей.

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