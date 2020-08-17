Смешные фото домашних питомцев, которые пародируют своих хозяев



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«А что такого? Хозяева дома точно также делают!», - комментируют фото пользователи сети

С кем поведешься, от того и наберешься – мы и сами не замечаем, как наши животные перенимают наши привычки. Правда, у них лапки, поэтому получается не очень хорошо, но они же стараются! А всякое старание должно быть поощрено, пусть и путем публикации их «подвигов» на нашем сайте смеха ради.

«Ох уж эта мода на узкие штаны! А пивной пузень куда девать, спрашивается?», «Странный ритуал брата и сестры – разный цвет, но общие родители», «Впрочем, такой ерундой, оказывается, маются многие песики», «Будь активнее, пробивай себе место в первом ряду!», «Какая коварная ухмылка! Что она задумала?», «Все мы хотели бы оказаться на месте этого кота!», «Если не получается вытянуть лапки, приходится выкручиваться», «Какой веселый праздник. Ага», «А что такого? Хозяева дома точно также делают!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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