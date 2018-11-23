Принц Чарльз проболтался о возможном имени будущего ребенка Меган Маркл и принца Гарри



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Принц Чарльз

Члены королевской семьи рискуют нарушить многовековую традицию

Пока герцог и герцогиня Сассекские хранят молчание, дедушка будущего наследника престола, 70-летний принц Чарльз, уже успел проболтаться журналистам о возможных именах для нового члена королевской семьи. Об этом сообщает Cosmopolitan.

«Кстати, дамы и господа, мой сын Гарри рассказывал мне, что во время их недавнего большого тура по Австралии с Меган, им предлагали бесчисленное количество возможных вариантов имен для будущего малыша. Только между нами, в этот список могут войти такие имена, как Кайли и Шейн», — рассказал принц Чарльз, который недавно тихо отпраздновал свой юбилей, на одном из недавних мероприятий в Лондоне.

Сообщается, что если Меган Маркл и принц Гарри решатся назвать будущего малыша одним из вышеперечисленных имен, то это будет очередным нарушением правил. Дело в том, что по традиции новорожденный наследник престола должен стать обладателем одного из «традиционныхи имен», у которого есть история в королевской семье.

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