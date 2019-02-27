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    Жизнь

    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок

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    Меган Маркл - Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Меган Маркл

    Члены королевской семьи удивили общественность своим чувством юмора.

    Принц Гарри во время визита в Марокко со своей супругой, беременной Меган Маркл пошутил о том, что ребенок герцогини Сассекской может быть не от него. Пара посещала местный пансионат с целью поддержки женского образования в этой стране. Там члены королевской семьи встретились со студентками.

    Одна из девушек поздравила Меган с беременностью, Гарри находился в этот момент рядом и в шутку спросил у жены: «Подожди, ты беременна?». Меган поддержала мужа и ответила: «Сюрприз!».

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    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок
    Принц Гарри спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок

    На этом Гарри не остановился и решил продолжить шутку. Он посмотрел на жену и спросил ее: «От меня?». Пара при этом выглядела веселой, а девушки поняли, что супруги шутят. Кроме того, во время визита девушки провели для Маркл короткую церемонию, которая является традиционной для беременных в этой стране, передает Cosmopolitan. В рамках этой церемонии девушке наносится на руку особый рисунок.

     Читайте также: Как выглядела Меган Маркл во время визита в Марокко (фото)
    Меган Маркл Принц Гарри
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