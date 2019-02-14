Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Член королевской семьи поставил в тупик сотрудников благотворительной организации

Во время очередного визита в благотворительную организацию Пассаж, вот уже 40 лет помогающей лондонцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и бездомным, с принцем Уильямом произошел казус, поставивший в тупик сотрудников центра помощи, сообщает Daily Mail.

Во время приготовления обеда для своих подопечных, к процессу подключился и принц. Завернув рукава рубашки, он хотел нарезать морковь. Однако, для этого взял нож для нарезки хлеба. При этом помощники отметили, что овощ был не очищенный. Быстро сообразив, что делает что-то не так, Уильям шутя успокоил присутствующих: «Это будет хорошо». Не очень удачно поработав на линии приготовления еды, представитель королевской семьи отправился на линию раздачи уже приготовленных блюд.

Как сообщает издание, в самом начале визита принца Уильяма объявили патроном Пассажа. Впервые эту благотворительную организацию он посетил в 1993 году вместе со своей матерью принцессой Дианой. После этого принц регулярно посещает приют.



