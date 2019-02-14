Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
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Розсилка
Член королевской семьи поставил в тупик сотрудников благотворительной организации
Во время очередного визита в благотворительную организацию Пассаж, вот уже 40 лет помогающей лондонцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и бездомным, с принцем Уильямом произошел казус, поставивший в тупик сотрудников центра помощи, сообщает Daily Mail.
Во время приготовления обеда для своих подопечных, к процессу подключился и принц. Завернув рукава рубашки, он хотел нарезать морковь. Однако, для этого взял нож для нарезки хлеба. При этом помощники отметили, что овощ был не очищенный. Быстро сообразив, что делает что-то не так, Уильям шутя успокоил присутствующих: «Это будет хорошо». Не очень удачно поработав на линии приготовления еды, представитель королевской семьи отправился на линию раздачи уже приготовленных блюд.
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The Duke of Cambridge visited The Passage today for the first time as the homeless charity’s Patron. His Royal Highness helped Head Chef, Nour Shab, prepare spaghetti bolognese, before joining in the lunch service with Malcolm, who’s been volunteering with the @passagecharity for 21 years Later, The Duke met people taking part in the charity’s ‘Home for Good’ programme, which pairs volunteers with formerly homeless clients to help them settle into community life.
Как сообщает издание, в самом начале визита принца Уильяма объявили патроном Пассажа. Впервые эту благотворительную организацию он посетил в 1993 году вместе со своей матерью принцессой Дианой. После этого принц регулярно посещает приют.