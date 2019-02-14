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    Жизнь

    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Член королевской семьи поставил в тупик сотрудников благотворительной организации

    Во время очередного визита в благотворительную организацию Пассаж, вот уже 40 лет помогающей лондонцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и бездомным, с принцем Уильямом произошел казус, поставивший в тупик сотрудников центра помощи, сообщает Daily Mail.

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    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба
    Принц Уильям попытался порезать неочищенную морковь ножом для хлеба

    Во время приготовления обеда для своих подопечных, к процессу подключился и принц. Завернув рукава рубашки, он хотел нарезать морковь. Однако, для этого взял нож для нарезки хлеба. При этом помощники отметили, что овощ был не очищенный. Быстро сообразив, что делает что-то не так, Уильям шутя успокоил присутствующих: «Это будет хорошо». Не очень удачно поработав на линии приготовления еды, представитель королевской семьи отправился на линию раздачи уже приготовленных блюд.

    Как сообщает издание, в самом начале визита принца Уильяма объявили патроном Пассажа. Впервые эту благотворительную организацию он посетил в 1993 году вместе со своей матерью принцессой Дианой. После этого принц регулярно посещает приют.

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    Принц Уильям
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