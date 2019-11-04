Принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон у дома родителей экс-любовницы



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Кейт Миддлтон и принц Уильям instagram.com/kensingtonroyal/

37-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям счастливы в браке с 2011 года

Внук королевы Великобритании предложил будущей герцогине стать его женой в Кении Влюбленные отдыхали вместе. Сначала они остановились у семейства Крейгов в их сафари-парке. Ян и Джейн Крейг - это родители Джессики, с которой в молодости у принца Уильяма был роман.

Королевский биограф Кэти Николл призналась, что именно родители экс-возлюбленной внука королевы первыми узнали о грядущем бракосочетании. «Крейги были первыми, кто узнал о помолвке. Принц взял с них обещание сохранить это втайне», – цитирует Express Кэти.