От Дании до Австралии: Макс Барских отправляется в годовое турне по континентам



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Макс Барских

Пятый лонгплей артиста менее чем за год преодолел отметку в три платины

Одновременно в разных частях мира поклонники певца запустили флэш-моб в поддержку второго мирового тура Барских, предвкушая новое шоу. Фаны артиста также призывают Макса расширить концертную географию до пяти континентов.

Nezemnaya World Tour 2020 станет самым масштабным концертным туром певца за всю его музыкальную карьеру и будет посвящен главной премьере уходящего года - альбому «7». Пятый лонгплей артиста менее чем за год преодолел отметку в три платины, а треки заняли лидирующие позиции чартов Apple Music одновременно восьми стран.