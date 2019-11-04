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    Шоу-биз

    От Дании до Австралии: Макс Барских отправляется в годовое турне по континентам

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    Макс Барских - От Дании до Австралии: Макс Барских отправляется в годовое турне по континентам
    Макс Барских

    Пятый лонгплей артиста менее чем за год преодолел отметку в три платины

    Одновременно в разных частях мира поклонники певца запустили флэш-моб в поддержку второго мирового тура Барских, предвкушая новое шоу. Фаны артиста также призывают Макса расширить концертную географию до пяти континентов.

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    Nezemnaya World Tour 2020 станет самым масштабным концертным туром певца за всю его музыкальную карьеру и будет посвящен главной премьере уходящего года - альбому «7». Пятый лонгплей артиста менее чем за год преодолел отметку в три платины, а треки заняли лидирующие позиции чартов Apple Music одновременно восьми стран.

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