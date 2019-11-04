«Мисс Вселенная» в крошечном бикини сексуально позирует у воды (фото)



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Оливия Калпо

Титулованная красотка примерила соблазнительные купальники базовых расцветок

27-летняя топ-модель Оливия Калпо показала кадры со съемок для американского глянцевого издания Sports Illustrated Swimsuit. Победительница конкурсов «Мисс США-2012» и «Мисс Вселенная-2012» в соблазнительных монокини и бикини принимала сексуальные позы у воды.

Оливия – обладательница стройной фигуры, поэтому уверенно снимается в откровенных пляжных нарядах. Модель томно смотрела в объектив, что повысило «градус» снимков.

«Спасибо большое за такую возможность! Я всегда невероятно польщена и благодарна, когда думаю о том, как я мечтала о таких съемках», – такой эмоциональной записью брюнетка сопроводила свой пост в Instagram.