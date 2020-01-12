Принц Уильям требует титул принцессы для Кейт Миддлтон



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В королевском семействе титул принцессы обычно достается по праву рождения

Герцог Кембриджский хочет, чтобы его супругу называли принцессой, как его мать Диану

Принц Уильям считает, что его супруга Кейт Миддлтон заслужила самой высокой оценки за свой вклад в благополучие британской монархии. Поэтому герцог Кембриджский считает, что Кейт заслужила звание принцессы, как его мама Диана.

В королевском семействе титул принцессы обычно достается по праву рождения, им владеют принцессы Анна, Евгения, Беатрис, а также четырехлетняя дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта. Исключением из правила была леди Диана, которую сразу назвали народной принцессой.

Интересно, что Уильям, получив титул герцога Кембриджского, попросил называть его по-прежнему принц Уильям, сообщает издание Entertainment. В будущем старший внук королевы Елизаветы унаследует трон и станет королем. А его супруга Кейт Миддлтон, которая недавно отметила 38-летие, станет королевой. Многие эксперты считают, что эта пара будет достойно продолжать традиции британской монархии.