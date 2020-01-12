Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)



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Джей Ло так же хороша, как и 20 лет назад

Над съемкой работал знаменитый дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт

50-летняя Дженнифер Лопес триумфально закрыла показ Versace весна-лето 2020, который прошел осенью прошлого года в Милане. Теперь певица снялась в лукбуке бренда.

Донателла Версаче выпустила кампейн, в котором мода удивительным образом объединилась с высокими технологиями. Кадры напоминают клип поп-дивы Waiting For Tonight и одновременно картину «Матрица». Джей Ло продемонстрировала узнаваемый тропический принт, а кроме этого примерила ультраоткровенные мини, культовые украшения и аксессуары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 11 Янв 2020 в 12:00 PST

«Versace для меня - это люди, несущие в этот мир красоту. Я счастлива снова работать с таким человеком, как Донателла», - рассказала Дженнифер о своем сотрудничестве с брендом.