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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)

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    <p>Джей Ло так же хороша, как и 20 лет назад</p> <div></div> - Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)

    Джей Ло так же хороша, как и 20 лет назад

    Над съемкой работал знаменитый дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт

    50-летняя Дженнифер Лопес триумфально закрыла показ Versace весна-лето 2020, который прошел осенью прошлого года в Милане. Теперь певица снялась в лукбуке бренда.

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    Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)
    Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)
    Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)
    Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)

    Донателла Версаче выпустила кампейн, в котором мода удивительным образом объединилась с высокими технологиями. Кадры напоминают клип поп-дивы Waiting For Tonight и одновременно картину «Матрица». Джей Ло продемонстрировала узнаваемый тропический принт, а кроме этого примерила ультраоткровенные мини, культовые украшения и аксессуары.

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    Публикация от Versace (@versace)

     «Versace для меня - это люди, несущие в этот мир красоту. Я счастлива снова работать с таким человеком, как Донателла», - рассказала Дженнифер о своем сотрудничестве с брендом.

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    знаменитости певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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