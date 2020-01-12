Дженнифер Лопес снялась в пикантном лукбуке Versace (фото)
Джей Ло так же хороша, как и 20 лет назад
Над съемкой работал знаменитый дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт
50-летняя Дженнифер Лопес триумфально закрыла показ Versace весна-лето 2020, который прошел осенью прошлого года в Милане. Теперь певица снялась в лукбуке бренда.
Донателла Версаче выпустила кампейн, в котором мода удивительным образом объединилась с высокими технологиями. Кадры напоминают клип поп-дивы Waiting For Tonight и одновременно картину «Матрица». Джей Ло продемонстрировала узнаваемый тропический принт, а кроме этого примерила ультраоткровенные мини, культовые украшения и аксессуары.
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«Versace для меня - это люди, несущие в этот мир красоту. Я счастлива снова работать с таким человеком, как Донателла», - рассказала Дженнифер о своем сотрудничестве с брендом.