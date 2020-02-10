Принцесса Беатрис из-за секс-скандала нарушила свадебные традиции



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31-летняя принцесса Беатрис и ее избранник, 36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци, наконец назначили дату свадьбы

Торжество приходилось переносить несколько раз

Букингемский дворец выступил с официальным заявлением. 31-летняя принцесса Беатрис и ее избранник, 36-летний мультимиллионер Эдоардо Мапелли-Моцци станут мужем и женой 29 мая.

Королева Великобритании позволила паре провести церемонию в капелле Сент-Джеймсского дворца. После этого пройдет торжественный прием в садах Букингемского дворца.

Именно здесь 9 лет назад отмечали свадьбу Кейт Миддлтон и принц Уильям. Такой щедрый подарок Елизавета II сделала своей внучке, чтобы поддержать ее после серии скандалов.

Свадьба принцесса Беатрис будет отличаться от всех королевских свадеб. Церемонию не станут транслировать по телевидению. Решено было отказаться и от торжественного кортежа. Вместо этого молодожены просто проедут расстояние между капеллой и Букингемским дворцом на автомобиле.

Ранее свадьбу принцессы Беатрис пришлось отложить из-за разбирательств с ее отцом, принцем Эндрю. Как стало известно, он, несмотря на все секс-скандалы, все-таки поведет дочь к алтарю.