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    Шоу-биз

    «Опасное» декольте и бриллиантовое колье: Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком наряде

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес появилась на состоявшемся в Лос-Анджелесе показе новой коллекции Tom Ford</p> <div></div> - «Опасное» декольте и бриллиантовое колье: Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком наряде

    50-летняя Дженнифер Лопес появилась на состоявшемся в Лос-Анджелесе показе новой коллекции Tom Ford

    instagram.com/jlofashion/

    Модельер представил свое шоу не в рамках Недели моды в Нью-Йорке

    50-летняя Дженнифер Лопес посетила модное мероприятие вместе с женихом Алексом Родригесом. Исполнительница впервые вышла в свет после триумфального выступления с Шакирой на «Суперкубке». Дженнифер выбрала элегантный аутфит с пикантными деталями.

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    «Опасное» декольте и бриллиантовое колье: Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком наряде
    «Опасное» декольте и бриллиантовое колье: Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком наряде
    «Опасное» декольте и бриллиантовое колье: Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком наряде
    «Опасное» декольте и бриллиантовое колье: Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком наряде
    instagram.com/jlofashion/

    Она надела маленькое черное платье авторства Тома Форда с глубоким декольте, под которым у нее не оказалось бра. Колье-ошейник с бриллиантами стало яркой деталью звездного образа.

    Красивый вечерний макияж подчеркнул природную красоту дивы. Стилисты сделали ей фантазийную прическу, изящно выпустив одну прядь волос.

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