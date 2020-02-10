«Опасное» декольте и бриллиантовое колье: Дженнифер Лопес вышла в свет в ярком наряде



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50-летняя Дженнифер Лопес появилась на состоявшемся в Лос-Анджелесе показе новой коллекции Tom Ford instagram.com/jlofashion/

Модельер представил свое шоу не в рамках Недели моды в Нью-Йорке

50-летняя Дженнифер Лопес посетила модное мероприятие вместе с женихом Алексом Родригесом. Исполнительница впервые вышла в свет после триумфального выступления с Шакирой на «Суперкубке». Дженнифер выбрала элегантный аутфит с пикантными деталями.

Она надела маленькое черное платье авторства Тома Форда с глубоким декольте, под которым у нее не оказалось бра. Колье-ошейник с бриллиантами стало яркой деталью звездного образа.

Красивый вечерний макияж подчеркнул природную красоту дивы. Стилисты сделали ей фантазийную прическу, изящно выпустив одну прядь волос.