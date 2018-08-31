Принцесса Бельгии Изабелла Орсини ждет третьего ребенка



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43-летняя жена бельгийского принца Эдуарда де Линя де ла Тремуйля - известная итальянская актриса Изабелла Орсини - беременна

Об этом сообщил ряд западных СМИ, отметив, что Орсини находится на пятом месяце беременности.

Свадьба Эдуарда и Изабеллы, которая на 5 лет старше своего избранника, состоялась 2 сентября 2009 года. Чуть позднее - 5 сентября - в бельгийском городе Антуан прошла церемония венчания. В 2010 году на свет появился их первенец - дочь Алтея, спустя 4 года - вторая дочь, которую назвали Атенаис. Семья проживает в Париже, нередко посещая и родную для Эдуарда Бельгию.