Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки
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Розсилка
Актер все отрицает и готов доказывать свою невиновность в суде
Молодая французская актриса, имя которой не называется, обвинила Жерара Депардье в домогательствах и изнасиловании. Прокуратура Парижа уже начала расследование по факту ее заявлений. Об этом 30 августа сообщило агентство AFP.
«Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает», - прокомментировал ситуацию адвокат Депардье.
Также он отметил, что его клиент действительно знаком с этой девушкой, однако утверждает, что никаких домогательств к ней не проявлял.
На данный момент известно, что речь идет о двух инцидентах, которые якобы произошли в парижском доме Депардье во время репетиций. Также сообщается, что артист хорошо был знаком с ее отцом.
Джерело: Комсомольска Правда в Украине