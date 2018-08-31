Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней девушки



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Жерар Депардье

Актер все отрицает и готов доказывать свою невиновность в суде

Молодая французская актриса, имя которой не называется, обвинила Жерара Депардье в домогательствах и изнасиловании. Прокуратура Парижа уже начала расследование по факту ее заявлений. Об этом 30 августа сообщило агентство AFP.

«Жерар Депардье потрясен. Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает», - прокомментировал ситуацию адвокат Депардье.

Также он отметил, что его клиент действительно знаком с этой девушкой, однако утверждает, что никаких домогательств к ней не проявлял.

На данный момент известно, что речь идет о двух инцидентах, которые якобы произошли в парижском доме Депардье во время репетиций. Также сообщается, что артист хорошо был знаком с ее отцом.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине