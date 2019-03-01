Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей



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Принцесса Евгения

Младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон поделилась архивными фото

Принцесса Евгения порадовала своих подписчиков свежим постом. На своей страничке в соцсети она опубликовала коллаж из детских снимков своих родителей. На первом черно-белом снимке изображена ее мама Сара Фергюсон.

На втором фото изображен ее отец принц Эндрю. Светловолосый мальчик сидит на диване в цветочек. На нем надета белая рубашка с коротким рукавом и шорты, а на ногах белые носочки и коричневые туфли. В руках он держит перевернутого вверх тормашками плюшевого медвежонка и счастливо улыбается в камеру.

«Мои родители были очаровательны», - прокомментировала фото 28-летняя принцесса.

Подписчики нашли снимок родителей Евгении очаровательным. Некоторые из них отметили, что Сара Фергюсон и принц Эндрю просто созданы друг для друга и должны снова сойтись.

Напомним, внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская в Виндзорском дворце вышла замуж за Джека Бруксбэнка в октябре прошлого года.