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    Жизнь

    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей

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    Принцесса Евгения - Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения

    Младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон поделилась архивными фото

    Принцесса Евгения порадовала своих подписчиков свежим постом. На своей страничке в соцсети она опубликовала коллаж из детских снимков своих родителей. На первом черно-белом снимке изображена ее мама Сара Фергюсон.

    На втором фото изображен ее отец принц Эндрю. Светловолосый мальчик сидит на диване в цветочек. На нем надета белая рубашка с коротким рукавом и шорты, а на ногах белые носочки и коричневые туфли. В руках он держит перевернутого вверх тормашками плюшевого медвежонка и счастливо улыбается в камеру.

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     «Мои родители были очаровательны», - прокомментировала фото 28-летняя принцесса.

    Подписчики нашли снимок родителей Евгении очаровательным. Некоторые из них отметили, что Сара Фергюсон и принц Эндрю просто созданы друг для друга и должны снова сойтись.

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    Принцесса Евгения
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей
    Принцесса Евгения показала детские снимки своих родителей

    Напомним, внучка Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская в Виндзорском дворце вышла замуж за Джека Бруксбэнка в октябре прошлого года.

    Великобритания семья родители
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