Олимпийская чемпионка разгневала фанатов, покормив грудью сына в очень странной позе

Спортсменку обвинили в том, что она идет на все ради хайпа

34-летняя австралийская сноубордистка, олимпийская чемпионка – 2010 Тора Брайт поделилась в Инстаграме снимком, который заставил переполненных эмоциями пользователей схватиться за телефоны. Спортсменка выложила фото, где позировала полуобнаженная, стоя на руках на лужайке. При этом новоиспеченная мама кормила грудью маленького сына, который расположился рядом.

Таким образом Тора решила отметить День матери, заявив, что после рождения малыша чувствует, что у нее словно высвободилась какая-то первобытная энергия. Также девушка отметила, что будет молиться за всех матерей.

Однако фото разделило пользователей на два лагеря, пишет The Sun. Так, одни стали резко критиковать чемпионку, обвиняя в хайпе. "Не понимаю зачем так привлекать внимание и публиковать фотографии всего, что вы делаете", "Мой первый вопрос — почему?? Конечно, я понимаю, что это естественно и красиво, но я же не публикую свое первое испражнение за день, стоя на одной ноге. То же самое", — писали возмущенные зрелищем юзеры. А другие выступили в ее защиту: "Что в этом странного? Она в невероятной форме и не подвергает опасности своего ребенка", "Позитивный человек, чемпионка, жена и мать. Не обращайте внимания на троллей. Сосредоточьтесь на счастье и любви".

Увидев столь бурную негативную реакцию, Тора призналась, что ей стало грустно. Она отметила, что испытывает огромное уважение ко всем матерям, которые, по ее мнению, должны поддерживать друг друга. И уточнила, что выложила фото вовсе не ради повышения популярности.

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