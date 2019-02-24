  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри - Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Меган Маркл и принц Гарри

    Свободно пройти по улицам и пообщаться с народом, как это обычно происходит во время подобных визитов, герцогам не разрешили

    Принц Гарри и Меган Маркл сегодня отправятся в очередной зарубежный тур с насыщенным графиком, несмотря на беременность герцогини и опасную обстановку в принимающей стране. В Марокко, где пару ждут официальные приемы и благотворительные встречи, с начала недели идут протесты учителей, требующих повышения зарплаты. В четверг полиции пришлось применять силу, чтобы разогнать многотысячную толпу, десятки человек были госпитализированы.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни
    Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни

    Но тур герцогов Сассекских не отменен, хотя служба безопасности расценивает ситуацию как потенциальную угрозу жизни и здоровью принца и его беременной супруги. Как сообщает Daily Mail, количество охраны значительно увеличено и разработан специальный план на случай, если все выйдет из-под контроля. Свободно пройти по улицам и пообщаться с народом, как это обычно происходит во время подобных визитов, герцогам не разрешили, оповестив их, что это связано с серьезным риском.

     Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.


    Джерело: Super

    Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ