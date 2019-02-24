Принцу Гарри и Меган Маркл потребуется усиленная охрана во время визита в Марокко из-за угрозы их жизни



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Меган Маркл и принц Гарри

Свободно пройти по улицам и пообщаться с народом, как это обычно происходит во время подобных визитов, герцогам не разрешили

Принц Гарри и Меган Маркл сегодня отправятся в очередной зарубежный тур с насыщенным графиком, несмотря на беременность герцогини и опасную обстановку в принимающей стране. В Марокко, где пару ждут официальные приемы и благотворительные встречи, с начала недели идут протесты учителей, требующих повышения зарплаты. В четверг полиции пришлось применять силу, чтобы разогнать многотысячную толпу, десятки человек были госпитализированы.

Но тур герцогов Сассекских не отменен, хотя служба безопасности расценивает ситуацию как потенциальную угрозу жизни и здоровью принца и его беременной супруги. Как сообщает Daily Mail, количество охраны значительно увеличено и разработан специальный план на случай, если все выйдет из-под контроля. Свободно пройти по улицам и пообщаться с народом, как это обычно происходит во время подобных визитов, герцогам не разрешили, оповестив их, что это связано с серьезным риском.

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Джерело: Super