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    Жизнь

    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор

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    Принц Гарри - Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принц Гарри

    Герцога Сассекского и герцога Кембриджского также ждет разделение их обязанностей

    До рождения первенца принца Гарри остается не так уж много времени — новый член королевской семьи может появиться на свет уже в конце апреля. До этого счастливого события ему предстоит уладить несколько важных вопросов со своим братом принцем Уильямом.

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    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор
    Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор

    Обоим герцогам предстоит решить, кто из придворного персонала останется в Кенсингтонском дворце, а кто переедет в Виндзор в коттедж Фрогмор вместе с Меган Маркл. Кроме этого, внукам Елизаветы II предстоит распределить и свои королевские обязанности. Очевидно, что с появлением ребенка у герцога Сассекского на первых порах будет не так много времени, чтобы уделять его официальным мероприятиям, пишет The Sunday Times.

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    Меган Маркл Принц Гарри
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