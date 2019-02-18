Принцу Гарри и принцу Уильяму предстоит поделить королевский двор



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Принц Гарри

Герцога Сассекского и герцога Кембриджского также ждет разделение их обязанностей

До рождения первенца принца Гарри остается не так уж много времени — новый член королевской семьи может появиться на свет уже в конце апреля. До этого счастливого события ему предстоит уладить несколько важных вопросов со своим братом принцем Уильямом.

Обоим герцогам предстоит решить, кто из придворного персонала останется в Кенсингтонском дворце, а кто переедет в Виндзор в коттедж Фрогмор вместе с Меган Маркл. Кроме этого, внукам Елизаветы II предстоит распределить и свои королевские обязанности. Очевидно, что с появлением ребенка у герцога Сассекского на первых порах будет не так много времени, чтобы уделять его официальным мероприятиям, пишет The Sunday Times.



