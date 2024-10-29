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«Провідниця Вірочка». Брежнєва змінила свою професію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Користувачі тепло відреагували на колаборацію «Укрзалізниці» та Віри Брежнєвої
скриншот відео

Артистка долучилася до спеціального проєкту «Укрзалізниці» до Дня залізничника, який святкують 4 листопада

Співачка Віра Брежнєва знялась у проєкті «Укрзалізниці», ставши провідницею на одному з рейсів Київ – Жмеринка. Відео про день на новій посаді артистка опублікувала в Instagram.

Брежнєва розповіла, що навчалась у Дніпровському інституті інфраструктури і транспорту (ДІІТ) і її друзі часто жартували, що вона стане провідницею.

«Стала співачкою, інститут не закінчила, але любов до залізничного транспорту залишилась зі мною назавжди. Тож я без роздумів погодилась на пропозицію вийти в рейс замість однієї з провідниць у спеціальному проекті «Укрзалізниці» до Дня залізничника, який святкують 4 листопада», – написала виконавиця.

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Допис, поширений Vera Brezhneva / VIRA (@ververa)

Користувачі дуже тепло відреагували на таку колаборацію «Укрзалізниці» та Віри Брежнєвої. Українці писали у коментарях, що співачці дуже пасує новий образ, макіяж, і що вони залюбки б проїхалися з нею разом у потязі.

«Провідниця Вірочка». Брежнєва змінила свою професію фото 1
скриншот: instagram / ververa та ukrainianrailways
«Провідниця Вірочка». Брежнєва змінила свою професію фото 2
скриншот: instagram / ververa та ukrainianrailways
«Провідниця Вірочка». Брежнєва змінила свою професію фото 3
скриншот: instagram / ververa та ukrainianrailways

Деякі люди цікавилися, чи були серед пасажирів ті, хто не впізнали відому співачку.

«Провідниця Вірочка». Брежнєва змінила свою професію фото 4
скриншот: instagram / ververa та ukrainianrailways

Також були жарти про те, що цей ролик вже можуть використати пропагандисти в РФ, перекрутивши ситуацію на свій лад.

«Провідниця Вірочка». Брежнєва змінила свою професію фото 5
скриншот: instagram / ververa та ukrainianrailways

Як відомо, що більшу частину своєї кар’єри Віра Брежнєва активно працювала на російському ринку. Вона брала участь у популярних російських телешоу, знімалася у фільмах і випускала пісні російською мовою. Тривалий час Брежнєва проживала в Росії й має там родичів, а в 2019 році заявила, що не вважає себе українською співачкою.

Однак після початку російського вторгнення в Україну в 2022 році, Брежнєва засудила війну і висловила підтримку Україні. Вона виїхала з Росії в Італію та влаштувалася волонтеркою для допомоги біженцям з України. Зараз вона бере участь у благодійних заходах і виступає з концертами на підтримку України.

Нагадаємо, Віра Брежнєва вперше прокоментувала розрив із своїм ексчоловіком, продюсером Костянтином Меладзе. За її словами, у соцмережах можна побачити «чимало спекулятивних тем» щодо зіркового розлучення, однак колишні чоловік та дружина бажають не коментувати ситуацію. 

До слова, Віра Брєжнєва повернулася до Києва у липні 2023 року.

Раніше ми писали, що ЗМІ знайшли елітний будинок, який Меладзе та Брежнєва продають під Москвою. Величезний триповерховий будинок площею 700 квадратних метрів, що розташований в елітному селищі, з'явився на одному з сайтів з продажу нерухомості. Про власників не йдеться, але в інтер'єрах вгадується колишнє гніздечко продюсера та екссолістки гурту «ВІА Гра».

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Теги: українці відео Віра Брежнєва Укрзалізниця

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