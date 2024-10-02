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В Узбекистані вчителька вдарила учня через російську мову. Суд виніс їй вирок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Узбекистані вчителька вдарила учня через російську мову. Суд виніс їй вирок
Місцева влада повідомила, що вчительку запросили на роботу до школи з випробувальним терміном, інцидент стався в її перший робочий день
скриншот відео

Жінка визнала свою часткову провину в суді

У Ташкенті, столиці Узбекистану, вчительку оштрафували на 6,8 млн сумів ($534) за те, що вона вдарила учня шостого класу, який попросив її вести урок російською. Про це повідомляє узбецька служба Радіо Свобода.

Жінка визнала свою часткову провину в суді. Її визнали винною за статтею 41 («Образа») і частиною 2 статті 52 («Умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження»). Їй призначено штраф у розмірі 6,8 млн сумів ($534). Після цього звільнили й директорку школи.

Як відомо, 23 вересня жінка пройшла співбесіду на посаду заступника директора школи. Директорка, не оформлюючи документи, доручила їй як стажерці викладати російську мову та літературу в шостих класах з російською мовою навчання. Вчителька навчала учнів двома мовами: російською та узбецькою.

Інцидент стався під час уроку, коли хлопчик просив її перейти на російську. На відео видно, як вчителька смикає його за вухо, виштовхує до дошки й б’є по обличчю.

Після того, як вчителька в Узбекистані побила учня за прохання вести урок російською, в Росії одразу почали вимагати пояснень. Лідер партії «Міллій тикланіш» в Узбекистані Алішер Кадиров на своїй офіційній сторінці в Telegram відреагував на коментар офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової. 

«Права дитини – нашого громадянина – порушені у школі на території Узбекистану, і заходи будуть вжиті на підставі законів, ухвалених від імені нашого народу!», – заявив Кадиров. Він також додав, що Росії «варто більше уваги звертати на свої внутрішні справи».

До слова, у трьох містах Фінляндії хочуть закрити фінсько-російську Школу Східної Фінляндії через нібито потенційну загрозу національній безпеці. 

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Теги: Узбекистан відео жінка Telegram навчання штраф документи партії радіо

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