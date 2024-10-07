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Американська мама відомого українського політика захоплює ринок розмінування

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Американська мама відомого українського політика захоплює ринок розмінування
Новий бізнес екс-депутата Єфімова записаний на його маму Любов Єфімову
фото: Максим Єфімов/Facebook

Фірма 70-річної Любові Єфімової виграла перші тендери із очищення агроземель від снарядів

На початку жовтня підпорядкований уряду Центр гуманітарного розмінування підписав перший договір із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Переможцем аукціону стала компанія «Українські сервіси розмінування» (UDS). Компанія записана на маму екснародного депутата від групи «Довіра» Максима Єфімова – Любов Борисівну Єфімову. 70-річна підприємиця є громадянкою США. Про це йдеться у публікації «Главкома».

ТОВ «Українські сервіси розмінування» пані Єфімової було зареєстровано у вересні 2023 року. Її керівником став колишній заступник директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв.

У компанії не приховують, що бізнесовими справами, які записані на Любов Єфімову, займаються її впливовий син Максим, а також Лієв. Підтвердженням цьому є допис та відео на фейсбук-сторінці, де сказано: «Керівництво UDS веде переговори щодо партнерства з Швейцарською компанією GCS яка є виробником машин розмінування».

Справи компанії Любові Єфімової «Українські сервіси розмінування» ведуть її син Максим (крайній зліва), а також Олександр Лієв (посередині)
Справи компанії Любові Єфімової «Українські сервіси розмінування» ведуть її син Максим (крайній зліва), а також Олександр Лієв (посередині)
скріншот із UDS/Facebook

Всього на ТОВ «Українські сервіси розмінування» працює 144 фахівці, з яких 112 сапери. Іще фірма задіює на протимінні роботи сім машин-роботів.

На початку жовтня Центр гуманітарного розмінування обрав переможцем ТОВ «Українські сервіси розмінування» у двох закупівлях: розмінування 86,31 га у Шeвчeнківській територіальній громаді Миколаївської області (землі обробляє місцеве СТОВ «Кедр») і 79,54 га – у Снігурівській міській територіальній громаді Миколаївської області (землі орендує підприємець Сергій Кішковський). Загальна вартість робіт склала 8,49 млн грн.

Крім цього, фірма Єфімових має шанси виграти ще три тендери з розмінування сільгоспземель:

  • 487,32 га в Ірпінській громаді на Київщині, належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук. Під час аукціону фірма Єфімових різко знизила свою пропозицію – з 28,9 млн грн до 14,9 млн грн. Це навіть змусило замовника запросити додаткове обґрунтування;
  • 251,63 га у Баштанській громаді Миколаївської області (орендує фермерське господарство «Саванна»). Різниця кінцевої ціни учасника від очікуваної вартості замовника склала 2,9 млн грн;
  • 96 га у Бородянській громаді на Київщині (землі обробляє ТОВ «Агат Агро М»).

Як відомо, про матір Єфімова вперше стало відомо під час скандального придбання Конгресно-виставкового центру «Парковий» у Києві через фірму «Амадеус Ко» («Парковий» відомий вертолітним майданчиком Януковича). За даними аналітичної системи YouControl, Любов Єфімова лише місяць побула власницею «Амадеус Ко», яку потім оформив на себе її син Максим. Восени 2020 року Антимонопольний комітет на 170 тис. грн оштрафував матір ексобранця за придбання «вертолітного майданчика Януковича» без дозволу антимонопольників.

Нагадаємо, якщо очищувати українську землю після закінчення війни традиційними методами розмінування, то на це може піти сто років. Інноваційні методи могли б значно спростити та пришвидшити цю процедуру. Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода.

Стало відомо, що частина правобережжя Херсонської області вже розмінована. До кінця 2025 року місцева влада планує розмінувати всю цю територію, але це залежить від безпекової ситуації. 

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Теги: Міноборони ринок політика Миколаїв розмінування озброєння переговори відео

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