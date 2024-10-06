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У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян
Росіяни рекламують відпочинок у Північній Кореї
фото: скріншот із відео

Росія та Північна Корея, протягом останніх кількох років активно працюють над зміцненням своїх відносин

 

Корейська туристична компанія Korea International Travel Company випустила малобюджетну рекламу, щоб привернути увагу іноземних відпочивальників. Зокрема, глядачам у кадрі показують групу росіян, які плавають, катаються на водних мотоциклах та грають у пляжний волейбол. Одна парочка навіть дала коротке інтерв'ю російською мовою, повідомляє New York Post.

Рекламне відео, у якому росіян запрошують відвідати Північну Корею, починається з того, що білявка відсуває штори у своєму готельному номері й демонструє просторий та сонячний пляж Маджон (провінція Південний Хамген). Після легкої зарядки жінка приєднується до земляків, які тим часом розважаються на узбережжі.

«У них дуже красиве море, чистий пляж, багато розваг – можна пограти у волейбол та поїздити на водному мотоциклі», – каже молода парочка, прогулюючись на пустому пляжі.

Відразу після того, як ролик опублікували на одному з форумів на Reddit, він завірусився, зібравши тисячі реакцій та коментарів.

Багато хто з учасників обговорення здивувався, що північнокорейське туристичне агентство рекламує жінок у бікіні, оскільки це заборонено в країні. Інші дописувачі звернули увагу на порожнечу кожного кадру – на задньому плані не видно ані душі.

Один користувач саркастично написав у коментарях: «Так багато щасливих місцевих жителів навколо». Інший додав: «Північнокорейський пляж має такий самий вигляд, як і північнокорейська дорога, тобто абсолютно без людей». «Якщо я поїду туди, то зникну з ймовірністю в 1000%», – пожартував ще один юзер.

До речі, обидві країни, Росія та Північна Корея, протягом останніх кількох років активно працюють над зміцненням своїх відносин. На початку цього року під час візиту Путіна до Пхеньяну він підписав з місцевим вождем угоду про взаємодопомогу. Тепер, якщо одна з країн зазнає нападу, інша зобов’язана прийти їй на допомогу.

Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, їхніх громадян не раді бачити у Європі, тож відпочинок у Північній Кореї пропонується як альтернатива.

Раніше глава Північної Кореї Кім Чен Ин отримав нову партію коней із Росії – 19 жеребців та п'ять кобил. Це орловські рисаки, яких так полюбляє диктатор.

Нагадаємо, що раніше, під час свого візиту до КНДР, Путін подарував Кім Чен Ину лімузин Aurus. Утім, як виявилося, багато деталей в автомобілі були виготовлені у Південній Кореї. Цю державу Кім назвав «основним ворогом» його країни.

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Теги: диктатор відео пляжний волейбол жінка Північна Корея волейбол відпочинок пляжі росія

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