4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні забороняється пускати до оселі незнайомих людей

4 жовтня – День ветеринарної служби, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин та Всесвітній день усмішки. Віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського.

День ветеринарної служби

Це свято було запроваджене для вшанування працівників ветеринарної служби, які займаються санітарним та епідеміологічним контролем, а також проводять карантинні заходи під час виявлення спалахів епізоотичних хвороб.

Цей день є важливим для підкреслення ролі ветеринарів у забезпеченні здоров’я тварин і, відповідно, здоров’я людей, оскільки багато хвороб можуть передаватися від тварин до людей. Ветеринари також відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки харчових продуктів тваринного походження.

Всесвітній тиждень космосу

Це міжнародне свято було проголошене Генеральною Асамблеєю ООН 2000 року. Метою цього тижня є підвищення обізнаності про космічні дослідження та їхній внесок у поліпшення життя на Землі.

Під час Всесвітнього тижня космосу проводяться різноманітні заходи, такі як лекції, виставки, освітні програми та інші активності, спрямовані на популяризацію науки та техніки серед молоді. Це також чудова нагода для вчених і дослідників поділитися своїми досягненнями та планами на майбутнє.

Всесвітній день тварин

Це міжнародне свято було засноване 1931 року на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи у Флоренції. Метою цього дня є привернення уваги до прав тварин та їхнього добробуту.

Цього дня проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливість захисту тварин, включаючи освітні програми, акції та кампанії з підтримки тваринних притулків. Це також чудова нагода для людей об’єднатися у турботі про тваринний світ та сприяти збереженню біорізноманіття.

Всесвітній день усмішки

Щорічно припадає на першу п'ятницю жовтня. Ідея цього дня належить художнику Гарві Боллу, який створив відомий жовтий смайлик 1963 року. Метою Всесвітнього дня усмішки є поширення доброти та позитиву через простий акт усмішки. Цього дня людей заохочують робити добрі справи та дарувати усмішки іншим.

Яке церковне свято 4 жовтня

4 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Єротея, єпископа Атенського. Він був одним з ареопагітських радників, навернених до християнства святим апостолом Павлом.

Він став єпископом Афін і активно проповідував християнську віру. Єротей був присутній на похороні Пресвятої Богородиці в Єрусалимі, що підкреслює його важливу роль у ранній християнській спільноті.

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Що не можна робити сьогодні

Не слід думати про погане, говорити у негативному ключі.

Не можна йти до лісу – заблукаєте.

Забороняється пускати до оселі незнайомих людей.

Народні прикмети і традиції

Похмура погода – такою вона буде цілий місяць;

сильний вітер – до суворої зими;

надвечір потеплішало – взимку випаде багато снігу;

у берези листя пожовкло лише вгорі – до теплої і ранньої весни.

Пам’ятні дати

1535 рік – друкують першу англомовну Біблію («Біблія короля Якова»);

1582 рік – Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат;

1675 рік – нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1772 рік – під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина, який мав право претендувати на Галицько-Волинське князівство – Руське королівство – з часів Середньовіччя;

1780 рік – після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;

1830 рік – у результаті повстання у Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I проголошують незалежність Бельгії;

1875 рік – декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (тепер Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);

1883 рік – вперше вирушає у рейс «Східний експрес», що з'єднав Османську імперію з Західною Європою;

1890 рік – у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію – першу українську політичну партію;

1900 рік – розпочинає роботу Львівська опера;

1910 рік – у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;

1911 рік – у Лондоні вводять у дію перший у світі ескалатор;

1927 рік – у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1941 рік – під час Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;

1958 рік – із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 рік – Папа Римський Павло VI видає буллу, якою знімає з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;

2001 рік – британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Вероніка.