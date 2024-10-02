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На столичній Борщагівці згорів пасажирський автобус (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На столичній Борщагівці згорів пасажирський автобус (фото, відео)
Вогонь повністю знищив транспортний засіб
фото: ДСНС

Інцидент стався на вулиці Соборній

Сьогодні зранку, 2 жовтня, на Петропавлівській Борщагівці загорівся автобус. Відео пожежі з’явилося у мережі.

На столичній Борщагівці згорів пасажирський автобус (фото, відео) фото 1

За даними свідків події, інцидент стався на вулиці Соборній. На щастя, обійшлося без постраждалих – автобус був без пасажирів.

Вогонь повністю знищив транспортний засіб. Причиною пожежі називають технічну несправність.

На столичній Борщагівці згорів пасажирський автобус (фото, відео) фото 2

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці  на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці.  Подія сталася 16 січня на проспекті Академіка Глушкова.

Теги: автобус відео пожежа ДСНС

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