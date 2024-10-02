На столичній Борщагівці згорів пасажирський автобус (фото, відео)
Інцидент стався на вулиці Соборній
Сьогодні зранку, 2 жовтня, на Петропавлівській Борщагівці загорівся автобус. Відео пожежі з’явилося у мережі.
За даними свідків події, інцидент стався на вулиці Соборній. На щастя, обійшлося без постраждалих – автобус був без пасажирів.
На Петропавлівській Борщагівці вщент вигоріла маршрутка. На відео - все, що від неї залишилося pic.twitter.com/3RtJAQ0BZA— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 2, 2024
Вогонь повністю знищив транспортний засіб. Причиною пожежі називають технічну несправність.
Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці на дорозі загорілася маршрутка, пожежу загасили вогнеборці. Подія сталася 16 січня на проспекті Академіка Глушкова.
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