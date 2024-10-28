У Києві палає один із найвищих житлових будинків (відео)
Усі служби вже прямують на місце
Сьогодні, 28 жовтня, у одному із найвищих житлових комплексів столиці Jack house спалахнула пожежа. Відповідне відео з'явилося у мережі.
Будинок розташований на бул. Лесі Українки. Всі служби вже прямують на місце. Інформації про постраждалих наразі немає. Варто зауважити, що через розташування будинку, під'їзд до нього рятувальних служб ускладнений.
🔥Пожежа в столичному ЖК Jack house pic.twitter.com/rISlmKSvit— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2024
Як видно на відео, пожежа спалахнула на верхніх поверхах будинку.
До відома, ЖК Jack House розташований у Печерський районі міста на бул. Лесі Українки. Будинок був зданий в експлуатацію у 2017 році. На покрівлі будинку є басейн та лаунж-зона. За даними сайтів з нерухомості, оренда трикімнатної квартири у комплексі коштує в середньому $3 тис. в місяць.
Нагадаємо, вчора ввечері, 27 жовтня, в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа. Горів будинок на вулиці Ірини Жиленко. Раніше повідомлялося, що у Києві невідомі підпалили відділення «Укрпошти».
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