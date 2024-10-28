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У Києві палає один із найвищих житлових будинків (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві палає один із найвищих житлових будинків (відео)
Пожежа спалахнула на верхніх поверхах будинку
фото: скріншот

Усі служби вже прямують на місце

Сьогодні, 28 жовтня, у одному із найвищих житлових комплексів столиці Jack house спалахнула пожежа. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Будинок розташований на бул. Лесі Українки. Всі служби вже прямують на місце. Інформації про постраждалих наразі немає. Варто зауважити, що через розташування будинку, під'їзд до нього рятувальних служб ускладнений.

Як видно на відео, пожежа спалахнула на верхніх поверхах будинку. 

До відома, ЖК Jack House розташований у Печерський районі міста на бул. Лесі Українки. Будинок був зданий в експлуатацію у 2017 році. На покрівлі будинку є басейн та лаунж-зона. За даними сайтів з нерухомості, оренда трикімнатної квартири у комплексі коштує  в середньому $3 тис. в місяць.

Нагадаємо, вчора ввечері, 27 жовтня, в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа. Горів будинок на вулиці Ірини Жиленко. Раніше повідомлялося, що у Києві невідомі підпалили відділення «Укрпошти». 

Теги: пожежа нерухомість будинок оренда відео

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