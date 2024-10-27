Президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів

За даними ЦВК, правляча «Грузинська мрія» набрала 53,92%

У неділю, 27 жовтня 2024 року, центрвиборчком Грузії оприлюднив попередні результати підрахунку голосів на 3 110 дільницях з 3 111, адже після появи відео з вкиданням бюлетенів голосування на одній дільниці було зупинено. Про це свідчать останні дані Центральної виборчої комісії.

Так, за даними ЦВК, правляча «Грузинська мрія» на парламентських виборах, що відбулися напередодні у суботу, 26 жовтня, набрала 53,92% (1 118 836 голосів).

Опозиційні ж партії отримали наступні результати:

«Коаліція за зміни» – 11,037% (229 006);

«Єдність-Національний рух» – 10,164% (210 895);

«Сильна Грузія» – 8,814% (182 8918);

«Гахарія – за Грузію» – 7,771% (161 250).

Разом із тим, результати голосування на закордонних дільницях є прямо протилежними тим, що зафіксовані у Грузії. Проросійська партія «Грузинська мрія» набрала там лише 13%, а перемогли ж проєвропейські опозиційні партії.

Тим часом, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилися визнавати результати парламентських виборів у країні, на яких лідирує керівна партія «Грузинська мрія». Про це вона заявила у своєму першому зверненні після голосування 26 жовтня.

«Я не визнаю ці вибори. Не можна визнавати ці вибори, тому що це все одно, що визнавати входження росії сюди. Я приїхала у цю країну не для цього, наші предки не для цього жили, і ми цього терпіти не будемо», – наголосила Зурабішвілі.

Вона зауважила, що під час голосування була багато порушень, назвавши це «повним шахрайством» і «тотальним захопленням голосів» громадян Грузії.

«Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації, однієї з нових форм гібридної війни, вчиненої проти нашого народу та нашої країни», — переконана президентка.

Зурабішвілі закликала громадян вийти на протест, цитує «Ехо Кавказу» (проєкт «Радіо Свобода»). Так, вона оголосила про акцію завтра, 28 жовтня, о 19:00 (за місцевим часом) на площі Руставелі у Тбілісі.

«Ми повинні стати разом і заявити, що не визнаємо ці вибори, не терпимо Росію та її вторгнення до Грузії в такій формі. Ми стоятимемо разом», – додала вона.

Раніше міжнародні спосерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Нагадаємо, що 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори.

Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

До відома, грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування.