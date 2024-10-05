Чоловік приїхав по своє авто на штрафстоянку і був шокований, побачивши його

Автомобіль перекинувся на дах під час погрузки на евакуатор

Автомобіль на штрафстоянці виявився понівеченим

У Києві стався неприємний інцидент, коли чоловік отримав штраф за неправильне паркування свого автомобіля. Після цього його автомобіль Ford був забраний інспекцією з паркування. Чоловік сплатив штраф і повернувся, щоб забрати своє авто, але виявив, що воно понівечене. Про це інформує Kyivoperative в Instagram.

Як дізнався згодом потерпілий, під час погрузки на евакуаційний автомобіль його Ford перекинувся на дах, отримавши значні пошкодження. Відео із пошкодженим автомобілем активно переглядають в мережі та коментують користувачі Instagram.

Незважаючи на те що ситуація виглядає несправедливою, водій евакуатора, який виконував погрузку, продовжує працювати і досі не поніс жодної відповідальності за завдані збитки. Цей випадок викликав обурення у водія, який тепер змушений вирішувати питання щодо ремонту свого автомобіля, незважаючи на те, що сам штраф за неправильне паркування вже сплачений.

Ситуація підкреслює проблеми в системі відповідальності під час роботи інспекцій та евакуаційних служб.

До слова, майже дві тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП від початку року. Найбільше аварій цьогоріч трапилось у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. А найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП нині є M-06 Київ–Чоп та М-30 Стрий–Умань–Дніпро–Ізварине.

Нагадаємо, у Білій Церкві, що на Київщині, 23-річний водій BMW під дією наркотиків спричинив аварію. У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, що йшов по тротуару.

Також ввечері, 3 жовтня, у центрі Києва сталася аварія за участі позяшляховика та електровелосипеда. Водійка авто, яка рухалася по Великій Житомирській у напрямку Львівської площі вирішила зробити поворот через дві подвійні смугу у напрямку вул. Стрітенської. Унаслідок чого збила юнака на електровелосипеді.