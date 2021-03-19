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    Палестинская модель снялась топлес для рекламы популярного бренда

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    Модель Белла Хадид - Палестинская модель снялась топлес для рекламы популярного бренда
    Модель Белла Хадид
    instagram.com/bellahadid/

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях

    Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, стала героиней новой рекламной кампании бренда Marc Jacobs. Снимок появился ее странице в Instagram.

    Известно, что съемка приурочена к выпуску линейки солнцезащитных очков марки. Так, на размещенном в сети кадре 25-летняя знаменитость запечатлена топлес и с очками в черной оправе на голове. Ее волосы распущены, а в руке она держит леденец. Публикация набрала 1,2 миллиона лайков.

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    Палестинская модель снялась топлес для рекламы популярного бренда
    Палестинская модель снялась топлес для рекламы популярного бренда

    Кроме того, манекенщица также разместила ролик, где она позирует в нескольких образах и локациях, демонстрируя аксессуары бренда. Например, на первом кадре она появляется в бежевом платье, на втором — в сером кардигане, а на третьем — полуобнаженная в ванне, наполненной пеной.

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Я так сильно тебя люблю, ты очаровательна», «Почему ты такая красивая?», «Боже, ты выглядишь потрясающе», «Ты идеальная», «Горячо», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости модель Белла Хадид шоу-бизнес
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