Пять продуктов, которые нужно обязательно есть в июне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Первый месяц лета — самый сезон для абрикосов

Именно в первый месяц лета эти продукты наиболее полезны для вашего организма. Так что покупайте их прямо сейчас.

Клубника

Ягода, которую мы с нетерпением ждем всю весну. Лучшая, естественно, с собственной грядки, но если вдруг она у вас не растет, то и из местных совхозов тоже отлично подойдет. Пользы в ней все равно в разы больше, чем в привозной. А уж во время пандемии коронавируса особенно: она повышает иммунитет и предотвращает развитие простуды. Более того, даже способна немного снизить высокую температуру! Ну и в целом, клубника — кладезь витаминов (A, C, PP, B, E, K), полезных органических кислот и микроэлементов. Особенно если вы едите ее в чистом виде, а не засыпаете сахаром и не заливаете сливками! Кстати, не забудьте и про дикую версию клубники — землянику!

Зеленый горошек

«Король» среди овощей короткого июньского сезона — молодой, молочный зеленый горошек. Не упустите момент, когда его можно есть прямо в стручках, когда он нежный, сочный и сладкий. Лучше всего — свежим (в идеале — прямо с грядки, тем более что это очень непривередливое растение и его легко выращивать), так как именно в таком виде сохраняется максимальная польза. Но слегка бланшированным тоже подойдет — это будет отличный гарнир к белой рыбе или курице. А пользы в нем очень много. Во‑первых, он содержит много белка. Во‑вторых, помогает нормализовать давление и вообще благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему, а также на пищеварительную. В-третьих, он держит в норме холестерин. Ну, а горсть молодых горошин обеспечит суточную дозу витамина PP, который предотвращает развитие онкологии. И еще одно удивительное свойство: он очень сытный и при этом низкокалорийный. Можете себе ни в чем не отказывать!

Черешня

Во‑первых, как и клубника, она отлично повышает иммунитет. В ней полно витамина С. Во‑вторых, черешня положительно влияет на состояние кожи и волос: доказано, что при ее постоянном употреблении волосы реже выпадают и становятся менее ломкими, а черные точки на лице появляются не так часто. Также черешня — идеальный продукт для тех, кто хочет похудеть: она помогает расщеплять жир в организме. Ну, а большое количество калия в ней благоприятно влияет на работу сердца.

Абрикос

Первый месяц лета — самый сезон для абрикосов. В каждом покрытом бархатной кожицей плоде содержится большое количество не только витамина С, но и А, Е и витаминов группы В. Это значит, что он особенно полезен женщинам — помогает привести в норму гормональный фон, а также способствует излечению от кожных заболеваний. Еще фрукт богат железом, что хорошо для крови, и фосфором с магнием — последние улучшают память и работу мозга. Главное, что стоит помнить: все это есть только в спелых абрикосах, поэтому тщательно выбирайте их при покупке!

Репа

Она питательна, отлично идет на гарнир и в салат, а еще богата микроэлементами и, как и большинство июньских сезонных продуктов, витаминами С и А. Плюс она обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. В целом, за лето у репы два сезона, но именно в первый, ближе к концу июня, она самая сладкая: не упустите этот момент!