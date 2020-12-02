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    Жизнь

    Работник королевского дворца крал вещи Елизаветы II и продавал на eBay

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    Королева Елизавета II - Работник королевского дворца крал вещи Елизаветы II и продавал на eBay
    Королева Елизавета II

    Мужчине грозит тюрьма

    За несколько лет работы королевский служащий по имени Адамо Канто вынес из Букингемского дворца предметов на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов. В этом он признался сам, добавив, что во время пандемии получил доступ в места, где раньше не мог находиться, и многое оттуда прихватил.

    Как сообщают британские СМИ, в список вещей вошли медаль кавалера ордена Бани, медаль кавалера Королевского Викторианского ордена, фотографии с автографами принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также фотоальбом королевского государственного приема во время визита президента США Дональда Трампа. Кроме того, вор прибрал к рукам вещи из сувенирного магазина, билетной кассы Royal Collection и магазина при Королевской галерее.

    Мужчина продавал вещи из дворца на eBay, причем сильно дешевил и мог бы заработать десятки тысяч долларов. Сейчас вора отпустили под залог, но ему грозит реальный тюремный срок.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: Кейт Миддлтон Королева Елизавета II тюрьма
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