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    Жизнь

    Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона

    • Розсилка
    Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона

    Общестенность шокировал документальный фильм о преступлениях поп-короля 90-х

    Песни Майкла Джексона исчезли из эфира BBC Radio 2 накануне премьеры документального фильма Leaving Neverland, в которой две предполагаемые жертвы певца рассказывают о насилии совершенном над ними в детстве, об этом сообщает The Sunday Times.

    По данным издания, такое решение было принято на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что один из героев фильма - Уэнд Робсон - давал интервью BBC.

    Напомним, 21 февраля вышел трейлер Leaving Neverland, который шокировал поклонников легендарного артиста. В четырёхчасовом документальном фильме, главными героями которого стали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, предполагаемые жертвы подробно рассказывают о пережитом насилии со стороны короля поп-музыки в детстве. HBO планирует выпустить ленту 3 и 4 марта. 

    Семья Майкла Джексона подала в суд на телеканал HBO, за нарушение договора от 1992 года, согласно которому они не имеют права порочить честь и достоинство певца. Они также отмечают, что документальный фильм основан на ложных обвинениях.

    Джерело: Super

    семья музыка
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