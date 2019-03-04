Радио BBC убрало из эфира песни Майкла Джексона



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Общестенность шокировал документальный фильм о преступлениях поп-короля 90-х

Песни Майкла Джексона исчезли из эфира BBC Radio 2 накануне премьеры документального фильма Leaving Neverland, в которой две предполагаемые жертвы певца рассказывают о насилии совершенном над ними в детстве, об этом сообщает The Sunday Times.

По данным издания, такое решение было принято на прошлой неделе. Ранее сообщалось, что один из героев фильма - Уэнд Робсон - давал интервью BBC.

Напомним, 21 февраля вышел трейлер Leaving Neverland, который шокировал поклонников легендарного артиста. В четырёхчасовом документальном фильме, главными героями которого стали Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, предполагаемые жертвы подробно рассказывают о пережитом насилии со стороны короля поп-музыки в детстве. HBO планирует выпустить ленту 3 и 4 марта.

Семья Майкла Джексона подала в суд на телеканал HBO, за нарушение договора от 1992 года, согласно которому они не имеют права порочить честь и достоинство певца. Они также отмечают, что документальный фильм основан на ложных обвинениях.

Джерело: Super