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    Жизнь

    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

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    <p>На днях появилась информация, что Кейт Миддлтон в ярости из-за отказа Меган Маркл от королевских полномочий</p> <div></div> - В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

    На днях появилась информация, что Кейт Миддлтон в ярости из-за отказа Меган Маркл от королевских полномочий

    Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки

    Представители королевской семьи крайне редко опровергают слухи о монархах. Именно поэтому неожиданные заявления Кенсингтонского дворца вызвали такой интерес. Напомним, что одно из зарубежных изданий сообщало о причинах конфликта Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Якобы герцогини поссорились еще на свадьбе Маркл из-за колготок, а позднее их отношения ухудшились из-за «мегзита».

    Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. Однако во дворце категорически не согласны с подобными домыслами.

    «Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации», — подчеркнули представители королевской семьи.

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    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон
    В Кенсингтонском дворце прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

    Журналисты сразу поспешили ответить на критику, заявив, что королевская семья знала о выходе данного материала. Сама же Кейт внезапно вспыхнувший скандал пока не комментирует. В последнее время Миддлтон и ее супруг действительно очень много работают: даже в период карантина они продолжают заниматься благотворительностью, посещать социальные объекты. По словам инсайдеров, из-за такой загруженности герцоги Кембриджские не могут уделять достаточно внимания троим наследникам.

    Пока неизвестно, будут ли представители королевской семьи подавать в суд на издание. Напомним, что принц Уильям и Кейт однажды уже судились с таблоидом, который опубликовал снимки обнаженной Миддлтон, сделанные папарацци. Тогда супругам удалось отстоять право на неприкосновенность частной жизни.

    Сейчас же настоящую войну с прессой ведут Гарри и Меган. Чета судится с изданием, которое опубликовало личную переписку Маркл с отцом. В своем заявлении влюбленные отмечали, что хотят жить спокойно, не переживая из-за чрезмерного внимания со стороны журналистов.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл семья
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