Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин



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Анджелина Джоли с сыном

Быстро повзрослевший наследник актрисы начал встречаться с девушками

После расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли остается одна, так и не найдя себе нового возлюбленного. Но в жизни звездной актрисы есть и другие радости: ее старший сын Мэддокс начал встречаться с девушками.

17-летний парень взрослеет очень быстро. В минувшем году у него впервые появилась подруга, к которой он испытывал самые нежные чувства, теперь же он продолжает свои любовные похождения. Приемный сын знаменитости любит разъезжать со своими пассиями по Голливудским холмам в собственном пикапе, который мать подарила ему, как только он получил водительские права.

«Он старший сын Энджи и она была так взволнована, когда поняла, что он становится мужчиной», – сообщил источник в окружении артистки.

К сожалению, сейчас Брэд Питт больше не участвует в жизни детей так активно, как это было раньше. Поэтому разведенной Джоли приходится объяснять наследникам самой многие вещи. В частности, актриса решила научить Мэддокса основам общения с женщинами, чтобы он не обращался со своими подругами так же, как Брэд обошелся с ней самой.

«Она усадила его рядом и постаралась объяснить, что к женщинам необходимо относиться с уважением», - цитирует инсайдера Radar Online.