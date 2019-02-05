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    Жизнь

    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин

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    Анджелина Джоли с сыном - Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Анджелина Джоли с сыном

    Быстро повзрослевший наследник актрисы начал встречаться с девушками

    После расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли остается одна, так и не найдя себе нового возлюбленного. Но в жизни звездной актрисы есть и другие радости: ее старший сын Мэддокс начал встречаться с девушками.

    17-летний парень взрослеет очень быстро. В минувшем году у него впервые появилась подруга, к которой он испытывал самые нежные чувства, теперь же он продолжает свои любовные похождения. Приемный сын знаменитости любит разъезжать со своими пассиями по Голливудским холмам в собственном пикапе, который мать подарила ему, как только он получил водительские права.

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    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин
    Разведенная Анджелина Джоли учит старшего сына уважать женщин

    «Он старший сын Энджи и она была так взволнована, когда поняла, что он становится мужчиной», – сообщил источник в окружении артистки.

    К сожалению, сейчас Брэд Питт больше не участвует в жизни детей так активно, как это было раньше. Поэтому разведенной Джоли приходится объяснять наследникам самой многие вещи. В частности, актриса решила научить Мэддокса основам общения с женщинами, чтобы он не обращался со своими подругами так же, как Брэд обошелся с ней самой.

    «Она усадила его рядом и постаралась объяснить, что к женщинам необходимо относиться с уважением», - цитирует инсайдера Radar Online.

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