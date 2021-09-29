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    Рекламирует «Нашу рябу». Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки

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    Шеф-повар Евгений Клопотенко - Рекламирует «Нашу рябу». Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки
    Шеф-повар Евгений Клопотенко
    facebook.com/ievgen.klopotenko

    Подписчикам Евгения не понравилась реклама

    Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в своем Фейсбуке поделился легким и быстрым рецептом приготовления вкусной курочки.

    «Есть у меня такой лайфхак. Если мне надо мяса и очень быстро – я беру куриное филе, тонко его нарезаю и запекаю. Могу еще туда же на противень набросать овощей, немного ягод (или вообще лисичек, если сезон). Плюс соль, перец, масло и получается что-то очень красивое. Взял, обвалял в муке, погрузил во взбитое яйцо, посыпал перемолотыми кукурузными хлопьями (несладкими) и запел. 10-15 минут, 180 градусов», – начал свой рассказ Евгений.

    Как оказалось, кулинарный лайфхак был рекламной интеграцией торговой марки «Наша ряба». Так, на фото в посте, Евгений держит в руках один из товаров этой фирмы – стрипсы из филе.

    Это обстоятельство не понравилось некоторым подписчикам Евгения, которые выразили свое негодование в комментариях.

    «Сама нарежу, но покупать даже позолоченную курицу у Косюка не буду, фу», «Вот эти стрипсы неудачные», «Обрезки дали неизвестно откуда», – комментируют фото пользователи сети.

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    Рекламирует «Нашу рябу». Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки

    Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

    Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Рекламирует «Нашу рябу». Клопотенко раскритиковали за рецепт аппетитной курочки