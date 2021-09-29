На 15 лет младше. Анджелину Джоли застукали в ресторане с известным певцом

Избранник 46-летней актрисы младше ее на 15 лет

Анджелина Джоли признавалась, что времени на новых мужчин у нее нет — все уходит на съемки и воспитание детей. Однако теперь у артистки, похоже, появился новый партнер, да какой!

В итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике Джоли застукали вместе с Эйбелом Тесфайе, известным как The Weeknd. В заведение они приехали раздельно, но после ужина Энджи запрыгнула на заднее сиденье роскошного внедорожника канадской поп-звезды и укатила в закат, делится снимками DailyMail.

Романтический вечер звездной парочки продолжился в особняке Эйбела. Ранее Анджелину замечали в компании The Weeknd в июле, причем посещали они все тот же ресторан в Санта-Монике.

31-летний Тесфайе — знатный ловелас. Перед «романом» с Анджелиной Джоли он поймал в свои сети супермодель Беллу Хадид, после которой у The Weeknd случилась короткая интрижка с Селеной Гомес.

Ранее «Скотч» сообщал, что тайские таксисты превратили машины в огороды для выращивания овощей.

Таксисты выращивают овощи на крышах и капотах 300 автомобилей, обеспечивая себя пищей и дополнительным доходом. Они высаживают семена и ростки перца чили, баклажанов, огурцов, базилика и других овощей в почву, содержащуюся в черной плотной пленке, укрепленной бамбуковыми шестами.