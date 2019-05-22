Рианна призналась, что уже год живет в Лондоне



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Рианна instagram.com/badgalriri

31-летняя Рианна взбудоражила своих британских поклонников, сообщив, что год назад переехала и з США в Лондон

После того, как самые внимательные фолловеры певицы заметили у нее на фото сумку из супермаркета Sainsbury's, ей пришлось объяснить, что она делает в Англии.

В интервью The New York Times РиРи призналась, что уже год живет в Лондоне. Переехала она туда, чтобы быть ближе к своей команде бренда Fenty, чьи офисы находятся в Париже и Италии.

По словам звезды, она старается не акцентировать на себе внимание, когда гуляет по улицам города. Барбадосской красавице нравится оставаться инкогнито. У нее уже появились любимые места в Лондоне: например, небольшой ямайский рынок недалеко от ее дома.

Кстати, в столице Англии живет и возлюбленный певицы, миллиардер Хассан Джамиль. Их роман начался в 2017 году, однако пара появлялась на публике так мало, что их выходы можно пересчитать по пальцам. Из-за этого одно время даже ходили слухи об их разрыве, которые влюбленные потом благополучно опровергли, сходив на свидание.

Джерело: graziamagazine.ru