Закрытый стеклянный куб и температура, как в сауне: Джамала презентовала новый клип на песню Solo



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Джамала

Сегодня состоялась премьера нового видеоклипа Джамалы на композицию Solo

Режиссером выступила Анна Бурячкова, ранее работавшая над видеоклипом Джамалы The Great Pretender.

Как удалось узнать Scotch, съемки видеоклипа на композицию Solo проходили в особняке графини Уваровой в Киеве.

«Мне хотелось в этом видео показать Джамалу настоящей, такой, какая она есть - прекрасной и удивительной, сфокусироваться только на ней и открыть ее внутренний мир. Пространство, в котором происходит действие клипа, символизирует хрустальные замки, которые мы строим, чтобы отгородиться от остального мира. Нам кажется, что внутри замка мы можем быть собой и не бояться оценок и реакций других людей. Вот только замки эти хрупкие и прозрачные»,- рассказала Анна.

В свою очередь, певица отметила что съемки для нее стали испытанием.

«Идея видео очень созвучна темам, которые я затрагиваю в своих песнях. Прозрачный куб как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах…

Съемки были сложными. Большую часть времени я находилась в закрытом стеклянном кубе, без доступа свежего воздуха, так что было сложно не то что двигаться, но и дышать вообще. Температура там была почти как в сауне. При этом нужно было петь и танцевать в достаточно непростом платье и с очень тяжелыми украшениями. Примечательно, что в этом видео нет постановщика. Все мои танцы - это импровизация на съемочной площадке», - так прокомментировала съемки нового видео украинская певица Джамала.



