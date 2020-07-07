Российский артист, использующий мат в своем творчестве, пошел в политику



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Российский певец Сергей Шнуров

Ранее певец заявил о желании объединить русских по всему миру

Популярный российский артист, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров ушел в политику. Сегодня стало известно, что певец стал сопредседателем «Партии Роста». Такое решение было

Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля. Лидер политического объединения Борис Титов вручил ему партийный билет на съезде в Санкт-Петербурге. Комментируя вступление в партию, Шнуров заявил, что его жизнь «завернула странным поворотом».

«Я вам пригожусь, по крайней мере со мной будет веселее», - сказал тогда Шнуров.

За принятие музыканта в партию единогласно проголосовал 21 член регионального отделения Петербурга, присутствовавший на встрече, всего в отделении 35 членов.

В конце июня артист был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего объявил о планах объединить русских по всему миру.