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    Жизнь

    Российский артист, использующий мат в своем творчестве, пошел в политику

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    Российский певец Сергей Шнуров - Российский артист, использующий мат в своем творчестве, пошел в политику
    Российский певец Сергей Шнуров

    Ранее певец заявил о желании объединить русских по всему миру

    Популярный российский артист, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров ушел в политику. Сегодня стало известно, что певец стал сопредседателем «Партии Роста». Такое решение было

    Шнуров вступил в Партию роста 20 февраля. Лидер политического объединения Борис Титов вручил ему партийный билет на съезде в Санкт-Петербурге. Комментируя вступление в партию, Шнуров заявил, что его жизнь «завернула странным поворотом».

    «Я вам пригожусь, по крайней мере со мной будет веселее», - сказал тогда Шнуров.

    За принятие музыканта в партию единогласно проголосовал 21 член регионального отделения Петербурга, присутствовавший на встрече, всего в отделении 35 членов.

     В конце июня артист был назначен генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего объявил о планах объединить русских по всему миру.

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