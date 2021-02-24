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    Российский олигарх заказал себе роскошную 145-метровую яхту

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    Российский миллиардер Роман Абрамович - Российский олигарх заказал себе роскошную 145-метровую яхту
    Российский миллиардер Роман Абрамович

    Судно планируют спустить на воду в начале марта

    Российский миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую роскошную 145-метровую яхту. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

    Как стало известно изданию, судно строят на немецкой верфи Lloyd Werft, где ранее для Абрамовича построили 115-метровую экспедиционную яхту Luna. Лодка Solaris будет иметь стальной корпус и алюминиевую надстройку с палубами из тикового дерева.

    На яхте будет восемь палуб, тренажерный зал, бассейн, лифт, вертолетная площадка и джакузи. На судне могут разместиться до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

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    Публикация от Tom van Oossanen (@tomvanoossanen)

    В настоящий момент отделка лодки продолжается. Судно планируют спустить на воду в начале марта.

    Ранее «Скотч» показывал, как выглядят внуки Чарли Чаплина, Элвиса Пресли, Алена Делона и других знаменитостей прошлого

    К 2021 году большому количеству внуков и внучек знаменитостей середины 20 века исполняется 30+ лет, поэтому мы можем отследить, в чем они уже преуспели. Давайте посмотрим на то, как выглядят внуки известных людей из 20 века по сравнению со своими легендарными родственниками.

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    Теги: знаменитости деньги олигарх
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