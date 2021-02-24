Российский олигарх заказал себе роскошную 145-метровую яхту

Судно планируют спустить на воду в начале марта

Российский миллиардер Роман Абрамович в этом году получит новую роскошную 145-метровую яхту. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, судно строят на немецкой верфи Lloyd Werft, где ранее для Абрамовича построили 115-метровую экспедиционную яхту Luna. Лодка Solaris будет иметь стальной корпус и алюминиевую надстройку с палубами из тикового дерева.

На яхте будет восемь палуб, тренажерный зал, бассейн, лифт, вертолетная площадка и джакузи. На судне могут разместиться до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tom van Oossanen (@tomvanoossanen)

В настоящий момент отделка лодки продолжается. Судно планируют спустить на воду в начале марта.

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