Модель начала делать тату прямо на лице, потому что остальное тело было сплошь изрисованным

За двадцать лет Беки потратила на татуировки целое состояние

Мало кто оказывался в такой же ситуации, что и 33-летняя инста-модель Беки Холт из Чешира, Великобритания. Молодая мама с 2001 года начала увлекаться тату, и за двадцать лет она успела полностью забить все свое тело, потратив 35 тыс. фунтов. Сейчас Беки — популярная инстаграм-модель, которая пытается восстановить свой аккаунт в соцсети. Предыдущая версия смогла достичь отметки в 193 тыс. подписчиков.

Беки была уверена, что очередь лица никогда не настанет, ведь все изображения были только для нее лично. Модель не желала, чтобы другие на них смотрели, именно поэтому при желании все тату женщины можно было прикрыть одеждой. Но вот спустя столько лет место на ее теле закончилось, а желание делать татуировки — нет, пишет Lad Bible.

Беки — большая фанатка Дэвида Боуи, поэтому центральное место на лице она отвела под цитату из его песни Heroes. А фильму «Лабиринт» 1986 года, в котором рок-певец сыграл запоминающуюся роль короля гоблинов Джарета, она отдала целую ногу. На самом деле молодая мама очень боится боли и каждый раз рыдает под иглой мастера, но результат, по ее мнению, стоит того.

Мне всегда нравились девушки на обложке журнала Bizarre, они вдохновляли меня своим видом. Поэтому я решила стать, как они, — покрытой татуировками. А в 2014 году я исполнила свою мечту и попала на обложку этого журнала сама

Ранее «Скотч» сообщал, почему обнаженные выпуклости Рианны на фото оскорбили всех индусов мира.

Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.