Рождество в Украине: Главные традиции и лучшие колядки

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Что необходимо знать, чтобы по всем правилам отметить Рождество

7 января в Украине будет отмечаться Рождество. Этому празднику предшествует 40-дневный пост. А само празднование сопровождается обычаями, символами и обрядами.

«Главком» напоминает об основных традициях одной из главных христианских дат.

6 января необходимо зажечь свечу и накрыть праздничный ужин, который будет состоять из 12 блюд (по числу апостолов). В этот день пост особенно строгий. Люди не садятся за стол до появления первой звезды, символизирующей историю трех царей, принесших новорожденному Иисусу дары на Рождество.

На празднике собирается вся семья, включая младенцев. Для недавно умерших ставят отдельную ложку. Святой вечер обычно начинается с молитвы «Отче наш».

На самом почетном месте в доме должен стоять дидух. Этот ржаной, пшеничный или овсяный сноп устанавливается как напоминание о предках и о древних традициях земледелия в Украине. Вокруг дидуха на пол и на стол под стелют солому и сено. Доверяют такой важный процесс только хозяину дома или старшему сыну.

Трапезу принято начинать с кутьи – ритуальной каши, сваренной из пшеницы, ячменя или риса. В кутью традиционно добавляют мак, изюм, колотые орехи и мед.

Еще один важный элемент украинского Рождества – колядки. Начиная с вечера 6 января, ряженые парни и мальчики ходили по дворам с большой шести-восьмиконечной звездой, украшенной разноцветными лентами. Колядники распевали рождественские гимны – колядки и щедривки, славящие Рождество Христа и обещающие счастье хозяевам дома. Перед тем, как начать петь, следовало обязательно спросить у хозяев дома разрешения. Конечно, отказывать было не принято, да и в старину это считалось грехом. За свои песнопения колядники просили у хозяев домов мелкие деньги и угощения.

Пока парни колядовали, девушки сидели дома и гадали на суженого. Для этого они использовали зеркала, грецкие орехи, воск, кольца, волосы, нитки и другие атрибуты.

В день Рождества Христова принято идти на праздничное богослужение в церковь. Традиционно литургия начинается ночью. Всего проводят три службы: в полночь, на рассвете и днем.

Утром 7 января люди приветствуют друг друга фразой «Христос родился!», а в ответ принято говорить: «Славим его!».

Наиболее популярные колядки для этого праздника на украинском и русском языках:

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

* * *

Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

* * *

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

* * *

Маленький хлопчик

Сел на снопчик.

В дудочку играет,

Колядку потешает.

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

* * *

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога!

* * *

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом –

Туда жито кустом.

Куда коза рогом –

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом,

Со всем родом!

* * *

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

* * *

Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд!

* * *

Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Чтобы в поле уродило,

Чтоб в хлеву удвоило,

Чтобы детки подрастали,

Чтобы девок замуж взяли!

* * *

Я — маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик,

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки -

Це мої потішки.

* * *

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

* * *

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

* * *

Що в дядька, дядька

Три стоги стоять.

Один стіг пшениці —

На паляниці,

Другий стіг гречки

На варенички,

А третій овса,

Та й колядка вся.

* * *

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там ковбаси лежать,

Вони в шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хоть сама паси.

* * *



Бігла Маруся по льоду.

Загубила коляду.

Ти, Олено, не гуляй

Та коляду пошукай.

Будьте здорові, з Різдвом!

* * *

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

* * *

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підем до діда колядувати.

А в нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третій пшениці

На паляниці,

А четвертий гречки на гречанички,

А п'ятий вівса та й колядка вся.

Добривечір!

***

Проспіваю я колядку

На весь голос, на всю хату:

— Коляд, коляд, коляди,

Колядую я один.

Коляд, коляд, колядочка,

Прокидайтесь, маляточка.

Прокидайтесь, годі спати,

Будем всі колядувати.

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниви засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

* * *

Ой чи є, чи нема

Пан господар вдома?

Щедрий вечір, добрий вечір,

Пан господар вдома?

Ой нема, ой нема,

Та й поїхав до млина.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Та й поїхав до млина.

Та й муки спитлювать,

Меду-пива купувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Меду-пива купувать.

Меду-пива купувать,

Щедрівників частувать.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Щедрівників частувать.

***

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось —

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками усіх обіймає —

І нашу хатину, і нашу родину,

І всю Україну.

Христос ся рождає!

***

Ясна зірка засвітила,

Це мати Марія —

Пречиста Лелія —

Бога зродила.

Там Ангели все співають,

І вбогі пастушки —

Вкраїнські діточки —

Христа вітають.

Слава тобі, Христосе, на сіні!

Просвіти рідний край —

І кращу долю дай

Всій Україні!

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

***

Тешуть теслі з срібла сани,

Стелиться сніжиста путь.

На тих санях в синь незнану

Дитя Боже повезуть.

Тешуть теслі з срібла сани,

Сняться веснянії сни.

На тих санях Ясна Пані,

Очі наче у сарни.

Ходить сонце у крисані,

Спить слов'янськеє Дитя, ї

Їдуть сани, плаче Пані,

Снігом стелиться життя.

***

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

***

Коляду для вас співаю,

Дай вам боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих и малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

* * *

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

* * *

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Винеси ти нам ковбасок пару,

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винеси сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився,

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотинка водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали –

Колядників пригощали.

* * *

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!