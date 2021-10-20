«Самый главный враг сидит у меня внутри». Марченко записала странное обращение

Оксана Марченко записала обращение к православным братьям и сестрам

Кума президента страны-агрессора и жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко вновь обратилась к Украинской и призвала любить своих врагов. Соответствующее видео Марченко опубликовала на странице в Instagram.

«Самый главный враг сидит у меня внутри. Это мои страсти, моя раздражительность и гнев. Дух злобы, часто не замечаю. А тот человек, которого Бог мне посылает, будит во мне эти скрытые качества. То есть, он показывает мне мои грехи. Но это же большое счастье. Ведь видеть свои грехи, это видеть начало своего спасения, очищения. Поэтому святые отцы и завещали молиться за своих врагов, которые помогают нам видеть собственную внутреннюю нечистоту. Дорогие братья и сестры, давайте молиться за своих врагов», – призвала Марченко.

Свое видеообращение жена пророссийского политика записала в церкви, в которой крестила девочку. Кто именно стал ее новой крестницей кума Путина не уточнила. Для крестин Марченко выбрала платье кораллового цвета, белое пальто и миниатюрный белую шляпку, который очень походила на свадебную.

Ранее «Скотч» сообщал, что бабушка Оксана Марченко опубликовала фото с внуком.

Марченко заявила, что вера – это важная вещь для жизни, которую не видно, ведь «она дает возможность подняться над собой человеком».