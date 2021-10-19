До сих пор горяча. 45-летняя звезда «Клона» обнажилась на камеру (фото)

Экранная Жади все еще цветет и пахнет

Слава сериала «Клон» давно отгремела, но звезды проекта все еще любимы в народе. На актрису Джованну Антонелли, сыгравшую Жади, в Instagram подписаны почти 15 миллионов человек. Чаще всего фото звезды милы и невинны, но иногда перепадает и любителям погорячее.

45-летняя актриса выложила довольно откровенное фото – Антонелли полностью обнажилась для снимка. Прелести актрисы скрывала лишь небольшая подушка.

instagram.com/giovannaantonelli/

«Ленивое воскресенье. Кто со мной?» – игриво подписала фото Джованна.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».