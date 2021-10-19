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    До сих пор горяча. 45-летняя звезда «Клона» обнажилась на камеру (фото)

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    Актриса Джованна Антонелли - До сих пор горяча. 45-летняя звезда «Клона» обнажилась на камеру (фото)
    Актриса Джованна Антонелли
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Экранная Жади все еще цветет и пахнет

    Слава сериала «Клон» давно отгремела, но звезды проекта все еще любимы в народе. На актрису Джованну Антонелли, сыгравшую Жади, в Instagram подписаны почти 15 миллионов человек. Чаще всего фото звезды милы и невинны, но иногда перепадает и любителям погорячее.

    45-летняя актриса выложила довольно откровенное фото – Антонелли полностью обнажилась для снимка. Прелести актрисы скрывала лишь небольшая подушка.

    instagram.com/giovannaantonelli/
    instagram.com/giovannaantonelli/

    «Ленивое воскресенье. Кто со мной?» – игриво подписала фото Джованна.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    До сих пор горяча. 45-летняя звезда «Клона» обнажилась на камеру (фото)