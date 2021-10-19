  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)

    Шелковые платья и кашемировые свитеры украшают цветочные орнаменты по мотивам работ выдающихся украинских художниц

    Украинский дизайнер Андре Тан и известная телеведущая Катя Осадчая представили свою новую совместную коллекцию.

    В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитеры с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки. Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор — знаковые аксессуары в гардеробе Кати. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)
    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)

    Отдельно хочется сказать об авторском принте коллекции: на платьях и свитерах расцвели мальвы и васильки с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

    Читайте также: «Мисс Украина Вселенная»: как прошло яркое шоу (фоторепортаж)
    Теги: знаменитости шоу-бизнес Катя Осадчая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)