С картинами Яблонской и Примаченко. Украинские звезды выпустили оригинальную коллекцию одежды (фото)

Шелковые платья и кашемировые свитеры украшают цветочные орнаменты по мотивам работ выдающихся украинских художниц

Украинский дизайнер Андре Тан и известная телеведущая Катя Осадчая представили свою новую совместную коллекцию.

В осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитеры с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки. Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор — знаковые аксессуары в гардеробе Кати. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

Отдельно хочется сказать об авторском принте коллекции: на платьях и свитерах расцвели мальвы и васильки с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».