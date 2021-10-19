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    Tayanna впервые показала своего бойфренда

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    Певица Tayanna&nbsp; - Tayanna впервые показала своего бойфренда
    Певица Tayanna 
    instagram.com/tayanna_reshetnyak/

    Пару заметили на конкурсе «Мисс Украина Вселенная»

    Украинская поп-звезда Tayanna уже полгода встречается с мужчиной, которого зовут Александром.

    Она показывала совместные фото с ним. Правда, лицо своего избранника звезда тщательно скрывала. Однако недавно их заметили вместе на конкурсе «Мисс Украина Вселенная», сообщает «ТСН».

    Влюбленные попали в объективы камер журналистов.

    Фото: скриншот видео
    Фото: скриншот видео

    К слову, это первое появление Татьяны на публике со своим бойфрендом. Парочка держалась за ручки, а когда заметила журналистов, то ушла.

    Известно, что влюбленные живут отдельно.

    Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.

    Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Tayanna впервые показала своего бойфренда