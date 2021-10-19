Tayanna впервые показала своего бойфренда
Пару заметили на конкурсе «Мисс Украина Вселенная»
Украинская поп-звезда Tayanna уже полгода встречается с мужчиной, которого зовут Александром.
Она показывала совместные фото с ним. Правда, лицо своего избранника звезда тщательно скрывала. Однако недавно их заметили вместе на конкурсе «Мисс Украина Вселенная», сообщает «ТСН».
Влюбленные попали в объективы камер журналистов.
К слову, это первое появление Татьяны на публике со своим бойфрендом. Парочка держалась за ручки, а когда заметила журналистов, то ушла.
Известно, что влюбленные живут отдельно.
Ранее «Скотч» сообщал, что новый образ Зеленской вызвал оживленный спор в сети.
Модный наряд Зеленской состоит из двух частей. Сдержанный верх с V-образным вырезом, подпоясанный поясом, и юбка с двумя широкими складками. Костюм Зеленской очень напоминает тот, который носила главная героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман».