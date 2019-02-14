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    Жизнь

    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II

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    Сара Фергюсон - Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон

    Королева Великобритании была приятно удивлена просьбой герцогини Йоркской.

    Сара Фергюсон вышла замуж за принца Эндрю в 1986 году. В этом браке у них родилось двое детей – Беатрис и Евгения. Однако в 1992 году в их отношениях наметились проблемы и супруги решили развестись. В этом же году Сара умудрилась настроить против себя всю королевскую семью из-за компрометирующих снимков, которые попали в прессу, пишет Express

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    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II
    Сара Фергюсон обозначила «цену» развода с сыном Елизаветы II

    О фото королевская семья узнала за завтраком, когда им принесли газеты. В то время они собрались в замке Балморал (Шотландия) и именно Ее Величество попросила Фергюсон покинуть поместье. Герцогине Йоркской пришлось вернуться в Англию, но своим ходом – Елизавета II запретила ей пользоваться королевским лайнером.

    В 1996 году принц Эндрю и Сара развелись и королева спросила Фергюсон, что она хочет получить. «Кода я встретилась с Ее Величеством, она спросила: «Что тебе нужно?», и я ответила: «Ваша дружба». Я думаю, что мой ответ удивил ее, так как все говорили, что я буду требовать больших денег», – вспоминает Фергюсон свой разговор с королевой. «Но я всего лишь хотела иметь возможность сказать, что Ее Величество – мой друг», – говорит она.

    В результате обе женщины смогли восстановить отношения и начали снова встречаться за чаепитиями.

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