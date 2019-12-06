Сегодня отмечают День Вооруженных сил Украины



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Праздничный день в честь ВСУ установлен соответствующим постановлением в 1993 году

Дата установлена в соответствии с Постановлением Верховной Рады № 3528-ХII от 19 октября 1993 года

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины, в состав которых входят: Сухопутные войска, Воздушные и Военно-морские силы, а также Десантно-штурмовые войска и Силы специальных операций. Украинцы отмечают праздник уже 28 раз.

Напомним, 6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон «О Вооруженных Силах Украины», «Об обороне Украины», а 13-го декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных Сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Праздник отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходят торжественные собрания, церемония вручения государственных наград и праздничный концерт.

По традиции, каждый год президент Украины поздравляет всех военнослужащих украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержке Украины своего независимого статуса.

Ежегодно, начиная с 2009 года ко Дню Вооруженных сил Украины присуждаются две премии имени Богдана Хмельницкого за лучшее освещение военной тематики в произведениях литературы и искусства в размере 10 тыс.гривен.

Интересные факты о ВСУ:

Самые молодые войска ВСУ - силы спецопераций (ССО), которые появились 5 января 2016 года. Это один из пяти основных типов войск (военно-морские силы, сухопутные, воздушные и десантно-штурмовые войска).

Военный священник или капеллан - самая новая должность при ВСУ, которая появилась в мае 2017 года. По словам главы УПЦ КП Епифания, сегодня в украинской армии работают около 100 капелланов. В этом году Рада приняла за основу проект Закона «О военном капелланстве», повышающий соцгарантии для священнослужителей.

На учете в Украине стоит 370 000 участников боевых действий, из них 3000 добровольцев, которые должны получить статус.

Женщины в ВСУ составляют почти четверть - 22,3% от личного состава, 90 из них имеют звание полковника.