Камалия показала, как выглядела 27 лет назад (фото)



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Популярная украинская певица Камалия instagram.com/kamaliyaofficial/

Певица опубликовала архивный снимок

Популярная украинская певица Камалия порадовала поклонников архивным снимком.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором показала себя в 16-летнем возрасте.

На черно-белом снимке 27-летней давности Камалия позирует с накрашенными ресницами и стильной в то время прической с челкой.

«Нашла у мамы фотографию, мне здесь 16 лет», - отметила в фото звезда.

instagram.com/kamaliyaofficial/

Поклонники были в восторге от ее юношеского фото, отметив, что она вообще не изменилась.

«Сразу видно, что не сделанная, а настоящая красота!», «Красавица! Черты лица не изменились», «Вы очень красивая на этом фото! Самое главное, что вы и сейчас такая же, как в юности. Ваша красота настоящая, естественная! Это сегодня большая редкость», «Красивая, модная, стильная — как всегда!», - комментируют фото пользователи сети.

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