Мечта мужчин: Белла Хадид едва втиснула грудь в крошечный лифчик (фото)



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24-летняя супермодель Белла Хадид похвасталась точеной фигурой instagram.com/bellahadid/

Звзеда предстала в очень сексуальных образах

24-летняя супермодель Белла Хадид во всех подробностях продемонстрировала свои формы, над которыми она регулярно трудится в тренажерном зале. Даже в период самоизоляции модель не позволяла себе поблажек и продолжала упорно работать над собственным телом.

Самая красивая женщина в мире получила этот статус благодаря идеальным пропорциям: эксперты уверены, что в ее лице соблюдены все принципы «золотого сечения». Белла снялась для модного дома Versace. Модель примерила эффектное бра с длинными рукавами в фирменной черно-золотой расцветке бренда. Такой лаконичный верх едва вместил грудь модели: ее пышный бюст сразу же бросался в глаза.

Поклонники не смогли пройти мимо таких «горячих» кадров и засыпали мисс Хадид комплиментами в комментариях. «Белла, ты моя мечта!», «Удивительная красотка», «Волнуюсь при одном взгляде на тебя», «Головокружительная красота», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.